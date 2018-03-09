Парадокс: суд защитил владельца подпольного казино

11 сентября Николай МИШИН помнит практически по секундам. Как он вошёл в бар на Московской, 309Д, как заметил в углу игровой автомат. Хотя накануне сообщил об этой подпольной точке в полицию. Возмутившись, калужанин подумал, что сам решит этот вопрос.

Лом и камера

— Сотрудники полиции никак не отреагировали на мой вызов, — с горечью говорит Николай. — Тогда я включил автомат, стал играть и снимать свои действия на камеру, чтобы иметь доказательства. Я знал, что у игровых автоматов есть процент отдачи, но это устройство было настроено только на вытягивание денег. Увидев на экране аппарата телефоны техподдержки, стал по ним звонить. Все номера были выключены. Затем набрал полицию, но со мной общался лишь автоответчик.

Николай признаётся, что нервы сдали. И тогда он раскурочил игровой автомат, думая, что несколькими ударами лома и подпольное казино прикроет, и наконец-то выяснит, кто его владелец: мол, собственник точно объявится.

— Работаю на лесозаготовке, лом и монтировка всегда лежат в машине. Я отдавал отчёт своим действиям, понимал, что всё происходящие снимают несколько видеокамер в баре, — рассказывает Николай.

Он был уверен, что максимально ему грозит административка за порчу чужого имущества. Но вместо этого Николай стал фигурантом уголовного дела.

Те самые игровые автоматы, которые выдавались за платёжные терминалы.

Пока суд да дело

Как мы писали раньше, калужанин вынул из аппарата купюроприёмник, полагая, что без него тот не будет работать. Выйдя из бара, Николай стал ждать приезда полиции, которую грозилась вызвать сотрудница заведения.

На улице собрались завсегдатаи игрового клуба.

— Они рассказали, что у владельца казино есть «крыша». И, скорее всего, приедет не полиция, а некий Марчелло, — вспоминает Николай. — Понимая, чем это может для меня закончиться, я уехал домой, а на следующий день сам пришёл в участок.

Но игровой аппарат из бара не изъяли. Самого же Николая обвинили в грабеже… платёжного терминала. Якобы пропали 29 800 рублей.

Бизнес процветает

Пока шло следствие, Николай неоднократно наведывался в бар на Московской. Оказалось, игровой автомат починен и снова в строю. Весь сентябрь Николай вызывал в это заведение сотрудников полиции, снимал своё общение с ними на камеру, и лишь после обращения в ОБЭП игровые автоматы изъяли.

Сначала в материалах уголовного дела вообще не упоминался потерпевший. Собственник игрового автомата с заявлением в полицию не обращался, видимо, опасаясь, что сам может попасть под следствие. Однако это сделала сотрудница бара. Она сообщила, что неизвестный мужчина разбил аппарат. Правда, девушка не видела, чтобы он забирал оттуда какие-то деньги.

9 декабря объявился потерпевший, гражданин Хоменков.

— В качестве потерпевшего он стал фигурировать только после того, как мне удалось добиться, чтобы его привлекли к ответственности за незаконную игровую деятельность.

Отделить мух от котлет

Уголовное дело рассматривалось в Калужском районном суде. Были опрошены свидетели происшествия, потерпевший — владелец подпольного клуба, изучена видеозапись из бара. Правда, Николай отмечал, что в заведении стоит несколько камер, а запись выбрали самую, на его взгляд, неудачную.

— Видеозапись изъята из камеры, которая находится непосредственно над игровым автоматом. На ней ничего не видно. Прокуратура считает, что я поднял деньги, высыпавшиеся из аппарата. Если бы следователь предоставил все видеозаписи, то стало бы понятно, что деньги выпали у меня из кармана. Да, я разломал игровой автомат, но денег оттуда не брал, — сказал Николай на суде.

Также он заявлял, что полиция не произвела осмотра автомата с участием понятых, не установила тут же, сколько денег пропало, так называемый терминал не опечатала. Когда же Николай напомнил, что неоднократно вызывал в бар полицию, пытаясь прикрыть нелегальное казино, ему сказали, что это к данному делу не относится.

Прокуратура считает, что вина Мишина очевидна, а сумма похищенных средств установлена с помощью специальной компьютерной программы, которая обслуживала игровой аппарат.

В итоге прокуратура потребовала приговорить Николая Мишина к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

А было ли преступление

— Если рассматривать по существу, строго по факту тех обстоятельств, которые расследовались в рамках уголовного дела, вообще не было основания для привлечения моего подзащитного к уголовной ответственности. Возбуждённое уголовное дело подлежало прекращению, — считает адвокат Марина Губайды. — Кого защищает в данном случае это уголовное дело? Преступника, который сознался. На видеосъёмке точно видно, что мой подзащитный ломает игровой аппарат. Монтировкой не получилось, выхватил лом. Он приседает, и что-то летит на пол, какие-то бумажки. Из автомата — не из автомата они падают, это следствие до конца не выяснило. Кассета с деньгами была в автомате до приезда следственно-оперативной группы, а Мишин забрал купюроприёмник, в котором ничего не было. Возвращаемся к деньгам. У Хоменкова в кэшбоксе значится 21600 рублей, это деньги игрока — прибыль от незаконного игорного бизнеса. 8200 — сумма, которую владелец аппарата сам в него вложил. Но деньги вложены не в бокс для пожертвований, не сиротам или на лечение, они пошли на организацию незаконного игрового бизнеса, в котором его изобличили. Под преступлением понимается и признаётся общественно опасное деяние. Что у нас такого совершил Мишин? Он напал на объект охраны уголовного права? Нет. Я утверждаю, что деньги, вложенные в незаконную деятельность, не могут охраняться уголовным судопроизводством. Какие общественно опасные деяния он совершил? Если смотреть юридически, то это административное преступление — нарушение общественного порядка либо самоуправство.

Однако суд посчитал несостоятельными слова Мишина, что у него из кармана брюк выпали деньги. Сумма похищенных средств была уменьшена до 8200 рублей. Учитывая, что Николай является единственным кормильцем в своей семье, супруга о нём хорошо отзывается и они воспитывают троих малышей, его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком год.

Николай Мишин с решением суда не согласен и будет его обжаловать. Несмотря на мольбы жены прекратить сражаться с ветряными мельницами — закрывать игровые автоматы, он написал в полицию заявление ещё о нескольких точках. Одна из них находится в центре города — на улице Степана Разина, 3. Туда Николай заглянул вместе с телеканалом «РЕН ТВ». Но это уже другая история.

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекресток» от 07.03.2018. Ещё больше интересных материалов - в электронном архиве издания.