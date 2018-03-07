Москвич пытался за взятку провезти овощи по калужской трассе

Калужские следователи на днях возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего москвича.
По предварительным данным, 5 марта на трассе А130 в Юхнове были остановлены четыре фуры, в которых находилось 80 тонн овощей без фитосанитарных и сопроводительных документов.
- 38-летний житель Москвы, занимающийся регулярной перевозкой овощей и фруктов, рассчитывал решить вопрос беспрепятственного провоза груза на месте и передал сотруднику Управления Россельхознадзора по Калужской области взятку в размере 150 тысяч рублей, - рассказали нам в среду, 7 марта, в калужском управлении СК. - Передача денежных средств происходила под контролем оперативных служб УФСБ.
Житель столицы задержан по подозрению в даче взятки в крупном размере. Расследование сейчас продолжается.
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