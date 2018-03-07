20-летние парни устроили резню в съёмной квартире

Два 20-летних парня повздорили в одной из квартир на улице Курчатова в Обнинске. Один из них в итоге попал в больницу с колото-резаной раной грудной клетки.

- По нашей версии, между квартирантами на бытовой почве возник конфликт, - рассказали во вторник, 6 марта, в УМВД по Калужской области. - В ходе ссоры один из мужчин не ограничился словесными высказываниями и причинил своему оппоненту ножевое ранение.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до 10 лет колонии.