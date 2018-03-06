В Калуге ищут похитителя коньяка

В Калуге полиция ищет мужчину, который попал на запись камеры видеонаблюдения в одном из магазинов. Его подозревают к причастности к краже коньяка за 3600 рублей.
По предварительным данным областного управления МВД, преступление произошло 3 марта в период с 10:50 до 11:00.
- Граждан, располагающих информацией о личности и местонахождении изображенного на видео гражданина, просим обратиться в полицию по телефонам 50-12-02 или 50-12-03, - говорится в сообщении полиции.
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