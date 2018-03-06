Бетон выпускал, а зарплату не платил

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении директора одного из предприятий, занимающегося выпуском бетона. Следователи считают, что он в течение пяти месяцев не платил зарплату двум работникам.

- При этом в организации имелись достаточные денежные средства для погашения этой задолженности, - говорится в сообщении калужского регионального комитета.

При этом подчеркивается, что на данный момент все деньги работникам вернули. Расследование сейчас продолжается.