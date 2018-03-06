Пьяный водитель ругался, дрался и порвал полицейскому форму

Житель Сухиничей обвиняется в управлении машиной в пьяном виде и применении насилия в отношении инспектора ДПС.
По версии следствия, в мае он купил «Ладу». А в октябре был оштрафован на 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на 1,5 года за управление автомобилем в пьяном виде. 16 декабря он вновь попался пьяным за рулём.
- Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться, в связи с чем полицейские начали его преследование, - сообщает во вторник, 6 марта, калужское региональное управление Следственного комитета. - Когда машина всё-таки остановилась, водитель попытался скрыться, но был задержан.
Мужчина попытался ударить одного инспектора кулаком по лицу, после чего несколько раз ударил второго полицейского ногами и порвал форму. При этом водитель оскорблял полицейских.
Проверка показала, что автомобилист был пьян. Уголовное дело направлено в суд.
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