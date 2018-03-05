Уголовник украл машину и пистолет, чтобы отомстить обидчику

В Калуге задержан 36-летний мужчина, который только недавно освободился из колонии.
Как рассказали в понедельник, 5 марта, в полиции, он напился и решил отмстить обидчику - знакомому, которого когда-то обокрал, за что и был осужден.
Похитив у соседа по общежитию травматический пистолет и ключи от легковушки, уголовник доехал до дома мужчины.
- Взобравшись на фасад двухэтажки, где проживал потерпевший, он через оконную раму продемонстрировал обидчику травматический пистолет и высказал в его адрес угрозу убийством, - сообщает калужское управление МВД. - Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина позвонил в полицию и сообщил о случившемся.
Стражи порядка задержали уголовника в автомобиле. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.
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