Зверское убийство: мужчине отрезали голову

В ночь на субботу, 3 марта, зверское убийство произошло в посёлке Серпейск Мещовского района.

По версии следствия, в помещении котельной 48-летний подозреваемый выпивал со своим знакомым. В какой-то момент мужчины поссорились.

- Подозреваемый ударами ножа совершил убийство мужчины, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Затем злоумышленник покинул место происшествия, но спустя некоторое время, решив скрыть следы преступления, вернулся обратно. Подозреваемый обезглавил тело погибшего и продолжил расчленение, но был застигнут сотрудниками полиции, получившими оперативную информацию о совершенном преступлении.

Предполагаемого убийцу задержали. Известно, что он уже 10 раз был судим, шесть раз сидел в колонии. Расследование сейчас продолжается.

Фото: СК по Калжуской области.