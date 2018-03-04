Зверское убийство: мужчине отрезали голову

В ночь на субботу, 3 марта, зверское убийство произошло в посёлке Серпейск Мещовского района.
По версии следствия, в помещении котельной 48-летний подозреваемый выпивал со своим знакомым. В какой-то момент мужчины поссорились.
- Подозреваемый ударами ножа совершил убийство мужчины, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Затем злоумышленник покинул место происшествия, но спустя некоторое время, решив скрыть следы преступления, вернулся обратно. Подозреваемый обезглавил тело погибшего и продолжил расчленение, но был застигнут сотрудниками полиции, получившими оперативную информацию о совершенном преступлении.
Предполагаемого убийцу задержали. Известно, что он уже 10 раз был судим, шесть раз сидел в колонии. Расследование сейчас продолжается.
Фото: СК по Калжуской области.
|
Застуканный любовник до смерти избил соперника 02.03.2018 12:50
Калужанка напилась в баре и придумала историю о сексуальном насилии 02.03.2018 11:29
В Калуге 18-летний парень украл пожертвования из храма 02.03.2018 09:33
На торговца наградами завели уголовное дело 02.03.2018 08:17
Хозяйка магазина пыталась откупиться от полицейского 01.03.2018 15:03
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: