Хозяйка магазина пыталась откупиться от полицейского

В Людиново возбудили уголовное дело в отношении хозяйки одного из магазинов. Женщину подозревают в даче взятки полицейскому.

- 20 февраля подозреваемая передала сотруднику местной полиции 20 тысяч рублей в качестве взятки за непривлечение к ответственности по факту изъятой в ее магазине контрафактной табачной и алкогольной продукции и за возврат данной продукции, - рассказали в четверг, 1 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Факт передачи взятки зафиксирован отделом экономической безопасности и противодействия коррупции Людиновской полиции с помощью технических средств.

Расследование сейчас продолжается.