Калужанину грозит два года за расчленение тела знакомого

Калужские следователи завершили расследование уголовного дела, о котором мы рассказывали ещё в прошлом году. 42-летнему калужанину грозит до двух лет лишения свободы за причинение смерти по неосторожности.
- По версии следствия, 11 апреля 2017 года обвиняемый случайно встретился с другом юности и пригласил его к себе в квартиру на улице Хрустальной в Калуге, - сообщили в среду, 28 февраля, в региональном управлении Следственного комитета. - В квартире у старых знакомых зашел разговор на тему, кто чего достиг в жизни и, вероятно, из чувства зависти у потерпевшего между мужчинами возник конфликт. В ходе конфликта гость попытался ударить ножом хозяина квартиры. Увернувшись от замаха гостя, обвиняемый, имеющий разряд по боксу, отправил его в нокаут. Потерпевший в ходе падения ударился об угол стола, в результате чего наступила его смерть. Испугавшись последствий, мужчина решил избавиться от тела. С помощью топора и ножа он расчленил тело потерпевшего, останки сложил в сумку и, дождавшись ночи, вывез их в лесополосу.
О пропаже потерпевшего в полицию заявила его мать. На личность обвиняемого удалось выйти в результате детальной отработки телефонных звонков пропавшего.
Затем выяснилось, что подозреваемый недавно продал квартиру на улице Хрустальной. Со слов новых владельцев, на кухне квартиры бывшим хозяином спешно был сделан ремонт. При обыске в квартире следователи нашли под вторым слоем линолеума сгустки крови. В местах скопления крови следователи увидели характерные разрубы на линолеуме. Генетическая экспертиза показала, что это кровь пропавшего мужчины.
Фото: СК по Калужской области.
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