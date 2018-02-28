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Юноша лишился части зарплаты за пьянки с подростком

28.02.2018 16:29 5 1211 Дмитрий Ивьев
Юноша лишился части зарплаты за пьянки с подростком

Дзержинский районный суд на днях вынес приговор 19-летнему жителю Юхнова. Его признали виновным в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртного.

- Подсудимый, находясь в дружеских отношениях с несовершеннолетним, имея умысел вызвать у него желание употребить спиртные напитки, систематически склонял последнего к употреблению алкогольной продукции, - рассказали в среду, 28 февраля, в прокуратуре Калужской области.

По решению суда виновник получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.


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Тэги: криминал

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