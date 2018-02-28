Вынесен приговор супругам, которые набросились на полицейского

На днях в Козельске районный суд вынес приговор супругам, которые оскорбили полицейского и набросились на него с кулаками.

- В суде установлено, что в августе жительница Ульяново, находясь в магазине, оскорбила сотрудника полиции, - рассказали в среду, 28 февраля. в прокуратуре Калужской области. - После указанного факта женщина совместно с мужем применила насилие в отношении полицейского. Они не желали быть доставленными в пункт полиции за совершенное ими административное правонарушение.

Женщину наказали шестью месяцами исправительных работ. А мужчина отправился в колонию на 2,5 года.