Жителя Обнинска поймали с крупной партией героина

На днях в Обнинске задержали 32-летнего мужчину с крупной партией героина. Полиция предполагает, что он собирался продавать наркотики.

У обнинца нашли 97,77 грамма отравляющего вещества.

Сейчас подозреваемый задержан. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.