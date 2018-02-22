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Жителя Обнинска поймали с крупной партией героина

22.02.2018 13:36 0 213 Дмитрий Ивьев
Жителя Обнинска поймали с крупной партией героина

На днях в Обнинске задержали 32-летнего мужчину с крупной партией героина. Полиция предполагает, что он собирался продавать наркотики.

У обнинца нашли 97,77 грамма отравляющего вещества.

Сейчас подозреваемый задержан. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал

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