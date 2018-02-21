Юный калужанин набросился на полицейского

17-летнему калужанину грозит до 5 лет лишения свободы за применение насилия в отношении полицейского.

Инцидент произошёл в августе прошлого года. Пьяного юношу вместе с его матерью доставили в участок по подозрению в мелком хулиганстве.

- Пока женщину опрашивали, молодой человек показал начальнику отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних неприличный жест, а затем, когда тот подошел для пресечения его хулиганских действий, нанес кулаком удар в область головы сотрудника, - рассказали 21 февраля в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело на днях направлено в суд.