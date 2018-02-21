Калужанка пошла на преступление ради кредита в 6 000 рублей

Калужская полиция на днях завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летней женщины.

По версии следствия, подозреваемая решила получить кредит, хотя не имела для этого достаточного дохода.

- Женщина обратилась в одну из кредитно-финансовых организаций с соответствующим заявлением, - рассказали в среду, 21 февраля, в областном управлении МВД. - При этом фигурантка уголовного дела предоставила заведомо ложные сведения о месте работы и доходах. В дальнейшем подозреваемая, изменив голос, от имени работодателя по телефону сообщила работникам кредитной организации сведения о себе, также не соответствующие действительности.

В итоге мошенница получила займ на 6000 рублей. А выплаты производить не начала. Женщине грозит до 4 месяцев ареста.