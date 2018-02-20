Мужчина разбил окно соседке и обматерил полицейского

37-летнего жителя Людиново обвиняют в оскорблении полицейского.
Стражей порядка вызвала женщина. Она сообщила, что сосед разбил окно в её квартире. Дебошир находился во дворе дома. В присутствии жильцов он стал оскорблять полицейского. Матерится продолжил и в отделе полиции, рассказали 20 февраля в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы.
Фото: СК по Калужской области.
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