Мужчина разбил окно соседке и обматерил полицейского

37-летнего жителя Людиново обвиняют в оскорблении полицейского.

Стражей порядка вызвала женщина. Она сообщила, что сосед разбил окно в её квартире. Дебошир находился во дворе дома. В присутствии жильцов он стал оскорблять полицейского. Матерится продолжил и в отделе полиции, рассказали 20 февраля в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы.

Фото: СК по Калужской области.