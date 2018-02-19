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Женщина зарезала мужа-тунеядца

19.02.2018 14:46 6 3364 Елена Французова
Женщина зарезала мужа-тунеядца

30-летнюю жительницу Людиново обвиняют в убийстве сожителя.

По версии следствия, 22 октября она вместе с подругой и 27-летним сожителем отдыхала у себя в квартире. Молодые люди выпивали. Затем на глазах у гостьи сожители поругались. Хозяйка была недовольна тем, что её гражданский муж передумал ехать на заработки в Москву.

- Мужчина собрал свои вещи и вышел в подъезд, - сообщает 19 февраля калужское региональное управление Следственного комитета. - Обвиняемая взяла на кухне нож, догнала мужчину и нанесла ему удар в область груди. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался спустя три дня.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал

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