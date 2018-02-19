5 тысяч бутылок поддельного спиртного нашли в Калуге

В Калуге полицейские нашли склад с поддельным алкоголем.

На бутылках был наклеен товарный знак известного производителя.

- Всего обнаружено порядка 5 тысяч стеклянных бутылок готового продукта, объемом 0,7 литра каждая, - рассказали в понедельник, 19 февраля, в УМВД по Калужской области. – Исследование показало, что алкоголь имеет признаки подделки. Ущерб, причиненный в результате незаконного использования товарного знака, оценен правообладателем в 5,3 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.