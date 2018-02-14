Бизнесвумен скрыла от налоговой 16 миллионов

В Калужской области задержана гендиректор одной из коммерческих организаций.
- Женщина уменьшила налоговую базу по НДС путем заключения фиктивных договоров поставки товара с другими организациями, - сообщает в среду, 14 февраля, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Таким образом, она предоставила в налоговый орган документы, содержащие заведомо ложные сведения о взаимоотношениях между возглавляемой организацией и партнерами.
В результате не был уплачен налог на добавленную стоимость в размере около 16 миллионов рублей.
41-летней женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
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