Бизнесвумен скрыла от налоговой 16 миллионов

В Калужской области задержана гендиректор одной из коммерческих организаций.

- Женщина уменьшила налоговую базу по НДС путем заключения фиктивных договоров поставки товара с другими организациями, - сообщает в среду, 14 февраля, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Таким образом, она предоставила в налоговый орган документы, содержащие заведомо ложные сведения о взаимоотношениях между возглавляемой организацией и партнерами.

В результате не был уплачен налог на добавленную стоимость в размере около 16 миллионов рублей.

41-летней женщине грозит до 6 лет лишения свободы.