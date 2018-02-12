На 20-летнюю девушку напали в подъезде

В ночь на субботу, 10 февраля, в одном из домов по проспекту Карла Маркса в Обнинске напали на 20-летнюю девушку.

- 25-летний житель Боровского района зашел за ней в подъезд, напал сзади и попытался нанести удары ножом, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Девушка схватила нож рукой и оказала активное сопротивление.

Мужчина испугался и выбежал из подъезда. Однако его задержали трое прохожих. Они услышали крик женщины, увидели выбегающего из подъезда подозреваемого и не дали ему скрыться.

Возбуждено уголовное дело. Как нам пояснили в СК, мужчине вменяют покушение на убийство. Задержанный говорит, что хотел украсть у девушки сумочку. Пострадавшая же рассказывает, что мужчина сумку от неё не требовал, непристойных предложений не делал.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Александр Нефедов.