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Мужчины подрались из-за девушки на стоянке

12.02.2018 08:55 2 1726 Дмитрий Ивьев
Мужчины подрались из-за девушки на стоянке

Жителю Обнинска грозит до 4 месяцев ареста за драку на стоянке в районе Киевского шоссе. В воскресенье, 11 февраля, полиция сообщила о завершении расследования уголовного дела.

- Причиной выяснения отношений стала девушка, которая отвергла ухаживания одного из участников конфликта, отдав предпочтение другому, - рассказали в УМВД по Калужской области. - 39-летний местный житель сломал сопернику нос.


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Тэги: криминал

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