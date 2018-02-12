Мужчины подрались из-за девушки на стоянке

Жителю Обнинска грозит до 4 месяцев ареста за драку на стоянке в районе Киевского шоссе. В воскресенье, 11 февраля, полиция сообщила о завершении расследования уголовного дела.

- Причиной выяснения отношений стала девушка, которая отвергла ухаживания одного из участников конфликта, отдав предпочтение другому, - рассказали в УМВД по Калужской области. - 39-летний местный житель сломал сопернику нос.