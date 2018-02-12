Мужчины подрались из-за девушки на стоянке

Жителю Обнинска грозит до 4 месяцев ареста за драку на стоянке в районе Киевского шоссе. В воскресенье, 11 февраля, полиция сообщила о завершении расследования уголовного дела.
- Причиной выяснения отношений стала девушка, которая отвергла ухаживания одного из участников конфликта, отдав предпочтение другому, - рассказали в УМВД по Калужской области. - 39-летний местный житель сломал сопернику нос.
|
Пенсионерку сбросили с моста ради квартиры 09.02.2018 14:55
Облава на мигрантов: в Калуге задержаны 22 человека 09.02.2018 09:08
Полиция ищет мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат 08.02.2018 17:03
Убийство на день рождения: женщине вынесли приговор 08.02.2018 14:21
132 клиента стали жертвами работницы банка 08.02.2018 12:22
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: