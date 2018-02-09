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Пенсионерку сбросили с моста ради квартиры

09.02.2018 14:55 4 4270 Дмитрий Ивьев
Пенсионерку сбросили с моста ради квартиры

Подмосковные следователи задержали двоих мужчин – 33 и 34 лет. Их подозревают в убийстве пенсионерки из Серпухова, произошедшем на территории Калужской области.

Об исчезновении женщины стало известно в декабре, когда её соседка пришла в полицию и рассказала, что не видела знакомую уже неделю. Позже задержанные мужчины пояснили, как всё происходило.

- На допросе у следователя мужчины сознались во всем и написали явки с повинной, - рассказали в пятницу, 9 февраля, в СК по Московской области. – Они пояснили, что совершили данное преступление с целью завладения двухкомнатной квартирой потерпевшей. Для этого они пригласили ее прокатиться с ними в Калужскую область. Во время дороги женщину угощали спиртным. Остановившись на мосту через реку Протву, мужчины предложили потерпевшей подышать воздухом. Когда женщина вышла из машины, они, схватив ее за руки и ноги, перекинули через перила моста в воду с высоты примерно 10 метров. Увидев, что тело женщины всплыло и поплыло вниз по течению, мужчины уехали.

Расследование сейчас продолжается. Тело пенсионерки пока не найдено.


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Тэги: криминал

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