Убийство на день рождения: женщине вынесли приговор

Недавно мы рассказывали про убийство в Медыни, произошедшее 3 ноября 2017 года. Женщину обвиняли в причинении смерти своему мужу.
Инцидент, напомним, произошёл, после застолья по случаю дня рождения старшего ребёнка этой пары.
- Ближе к ночи, когда дети покинули кухню, а соседи разошлись по домам, между супругами произошла ссора, спровоцированная мужем подозреваемой, - рассказали в четверг, 8 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мужчина ударил супругу, после чего она нанесла ему удар ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.
Суд приговорил виновницу к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения детьми 14 лет.
|
Полиция ищет мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат 08.02.2018 17:03
132 клиента стали жертвами работницы банка 08.02.2018 12:22
Транспортный инспектор попался на взятке в 20 000 07.02.2018 15:28
Опасного преступника ищут за убийство в новогоднюю ночь 07.02.2018 15:14
Кровавый треугольник: на глазах у любовницы мужчина убил соперника 07.02.2018 10:08
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: