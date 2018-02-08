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Убийство на день рождения: женщине вынесли приговор

08.02.2018 14:21 0 1684 Дмитрий Ивьев
Убийство на день рождения: женщине вынесли приговор

Недавно мы рассказывали про убийство в Медыни, произошедшее 3 ноября 2017 года. Женщину обвиняли в причинении смерти своему мужу.

Инцидент, напомним, произошёл, после застолья по случаю дня рождения старшего ребёнка этой пары.    

- Ближе к ночи, когда дети покинули кухню, а соседи разошлись по домам, между супругами произошла ссора,  спровоцированная мужем подозреваемой, - рассказали в четверг, 8 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мужчина ударил супругу, после чего она нанесла ему удар ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.

Суд приговорил виновницу к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения детьми 14 лет.


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Тэги: криминал

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