Убийство на день рождения: женщине вынесли приговор

Недавно мы рассказывали про убийство в Медыни, произошедшее 3 ноября 2017 года. Женщину обвиняли в причинении смерти своему мужу.

Инцидент, напомним, произошёл, после застолья по случаю дня рождения старшего ребёнка этой пары.

- Ближе к ночи, когда дети покинули кухню, а соседи разошлись по домам, между супругами произошла ссора, спровоцированная мужем подозреваемой, - рассказали в четверг, 8 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мужчина ударил супругу, после чего она нанесла ему удар ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.

Суд приговорил виновницу к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения детьми 14 лет.