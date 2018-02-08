132 клиента стали жертвами работницы банка

В Калужской области 37-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве.
- Являясь должностным лицом одного из банков, при оформлении кредитных договоров клиентам, под предлогом страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней, обманным путем похищала у последних денежные средства, - рассказали в четверг, 8 февраля, в УМВД по Калужской области. - Предусмотренные для оплаты страховок деньги женщина переводила на подконтрольные ей счета.
Потерпевшими стали 132 человека. Общая сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей.
Во время следствия женщина вернула эти деньги клиентам банка. Суд приговорил её к 2 годам колонии-поселения.
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