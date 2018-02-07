Транспортный инспектор попался на взятке в 20 000

В Калуге транспортно инспектора подозревают в получении взятки. На днях дело будет передано в суд
- 31 октября прошлого года инспектор получил взятку в 20 тысяч рублей от представителя юридического лица, - рассказали в среду, 7 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. – Деньги предназначались за непроведение расследования по факту превышения допустимой массы транспортного средства. Факт передачи денег задокументирован подразделением экономической безопасности и коррупции УМВД по Калужской области.
Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
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