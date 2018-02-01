Женщина зарезала мужа на день рождения ребёнка

В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело жительницы Медыни. По версии следствия, женщина ножом ударила в грудь своего мужа. От полученной травмы мужчина скончался.
- 3 ноября 2017 года обвиняемая вместе со своим мужем и двумя малолетними детьми, а также соседями отмечали день рождения старшего ребенка, - рассказали нам в четверг, 1 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Ближе к ночи, когда дети покинули кухню, а соседи разошлись по домам, между супругами произошла ссора, спровоцированная мужем подозреваемой. Мужчина ударил супругу, после чего она нанесла ему удар ножом в грудь.
В ходе расследования обвиняемая полностью признала свою вину. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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