Женщина попалась на афере с гаражами

В Обнинске возбудили уголовное дело в отношении председателя одного из гаражно-строительных кооперативов. Женщину подозревают в мошенничестве.

- По версии следствия, местная жительница под предлогом оплаты строительства 25 гаражных боксов завладела 4 миллионами рублей, - рассказали в четверг, 1 февраля, в УМВД по Калужской области. - Обязательства по строительству объектов недвижимости женщина не исполнила, а деньгами соинвестора распорядилась по своему усмотрению.

По статье «Мошенничество» ей грозит до 10 лет лишения свободы.