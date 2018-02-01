Женщина попалась на афере с гаражами

В Обнинске возбудили уголовное дело в отношении председателя одного из гаражно-строительных кооперативов. Женщину подозревают в мошенничестве.
- По версии следствия, местная жительница под предлогом оплаты строительства 25 гаражных боксов завладела 4 миллионами рублей, - рассказали в четверг, 1 февраля, в УМВД по Калужской области. - Обязательства по строительству объектов недвижимости женщина не исполнила, а деньгами соинвестора распорядилась по своему усмотрению.
По статье «Мошенничество» ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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