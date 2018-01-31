Московский таксист обокрал обнинца

Московского таксиста подозревают в краже денег с банковской карты у жителя Обнинска. По уголовной статье ему грозит до 5 лет колонии, сообщили в среду, 31 января, в УМВД по Калужской области.

- Со слов потерпевшего, он в Москве воспользовался услугами такси, чтобы добраться до дома, - отмечают в полиции. - Во время следования в наукоград мужчина заснул. А недобросовестный таксист украл банковскую карту из ручной клади пассажира.

По словам самого подозреваемого, пин-код он узнал, когда пассажир снимал 4000 рублей для оплаты проезда. Высадив пассажира, он отправился к ближайшему банкомату и снял 41 000 рублей, считает следствие.