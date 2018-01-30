Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Вторник, 30 января
$ 55.83 0.10
69.61 0.15
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Депутат заступился за жену и пойдёт под суд

30.01.2018 11:18 11 2709 Дмитрий Ивьев
Депутат заступился за жену и пойдёт под суд

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении депутата сельской думы сельского поселения Козельского района. Об этой истории во вторник, 30 января, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошёл 9 ноября 2017 года.

- Жена депутата пришла к соседу, злоупотребляющему спиртными напитками, и сделала ему замечание по поводу нарушения мужчиной их покоя, - рассказали в СК. - В ответ сосед стал выражаться в адрес женщины нецензурными словами. Услышав этот разговор, депутат встал на защиту супруги и провел разъяснительную беседу с пьяным соседом, в ходе которой нанес ему не менее двух ударов руками по лицу.

У пьяного соседа в итоге оказалась сломана нижняя челюсть. Пострадавший обратился в больницу, откуда информацию передали в полицию.

Депутат сельской думы рассказал следователям, что в юности занимался боксом, а сейчас ведет подсобное хозяйство. Возможно, именно из-за этого удар по лицу соседу получился таким сильным.

- В соответствии с Уголовным кодексом противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, могут быть признаны смягчающим наказание обстоятельством, - подчеркнули в СК. - Расследование уголовного дела продолжается.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Угонщики решили замаскировать «шестёрку», но краски не хватило 29.01.2018 15:05

В Калуге ушлая продавец не доносила деньги до кассы 29.01.2018 13:31

Мужчина украл больше 3 тысяч литров топлива 29.01.2018 10:26

Мужчина «розочкой» порезал лицо знакомому 26.01.2018 15:14

В Калуге нашли рабочего с простреленной головой 25.01.2018 14:13

Комментарии читателей: 11 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Для детей

вт 30 января, 16:00
Игровая программа «В стране чудес»
Шопинский СДК
ср 31 января, 13:00
Час мужества «Но выдержал железный тот солдат, но выстоял бессмертный Сталинград»
Городская библиотека-филиал № 13
сб 03 февраля, 14:00
Сказки тетушки Совы
Калужский музей изобразительных искусств
сб 03 февраля, 15:00
Мастер-класс «Бутоньерка – маленький букет»
Калужский музей изобразительных искусств

Концерты

ср 31 января, 15:00
Фестиваль «Сердцем хранимые. Владимир Высоцкий»
Дом музыки
сб 03 февраля, 17:00
Парад ударных инструментов
Дом музыки
пт 02 февраля, 20:00
Концерт Аtava. Презентация альбома "Не быть проще"
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 03 февраля, 21:00
Teufelstanz: Презентация Альбома
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Кто наш папа, чувак?
Приключения Паддингтона 2
Три богатыря и принцесса Египта
Новости компаний

«В плюсе» с «Ростелекомом» уже десятки калужских компаний

В России запретили операции с землёй без межевания

Болит спина? Узнайте, как мы можем помочь!

Домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома» в один клик и по специальной цене – акция продлена до конца весны

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Новости партнеров

Преимущества и недостатки микрофинансовых организаций с промокодом Манимен

Решение проблемы сточных вод: как выбрать решетки

Сервис ГдеЦена.ру – помощник для поиска товаров по выгодным ценам

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.