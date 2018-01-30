Депутат заступился за жену и пойдёт под суд

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении депутата сельской думы сельского поселения Козельского района. Об этой истории во вторник, 30 января, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Инцидент произошёл 9 ноября 2017 года.
- Жена депутата пришла к соседу, злоупотребляющему спиртными напитками, и сделала ему замечание по поводу нарушения мужчиной их покоя, - рассказали в СК. - В ответ сосед стал выражаться в адрес женщины нецензурными словами. Услышав этот разговор, депутат встал на защиту супруги и провел разъяснительную беседу с пьяным соседом, в ходе которой нанес ему не менее двух ударов руками по лицу.
У пьяного соседа в итоге оказалась сломана нижняя челюсть. Пострадавший обратился в больницу, откуда информацию передали в полицию.
Депутат сельской думы рассказал следователям, что в юности занимался боксом, а сейчас ведет подсобное хозяйство. Возможно, именно из-за этого удар по лицу соседу получился таким сильным.
- В соответствии с Уголовным кодексом противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, могут быть признаны смягчающим наказание обстоятельством, - подчеркнули в СК. - Расследование уголовного дела продолжается.
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