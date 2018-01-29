В Калуге ушлая продавец не доносила деньги до кассы

29-летнюю калужанку обвиняют в присвоении более 30 тысяч рублей. Женщина работала продавцом-кассиром в одном из сетевых магазинов.

- По её словам, деньги от продажи табачной продукции она забирала себе, а по кассе проводила полиэтиленовый пакет, тем самым создавая перед покупателями видимость «пробивания» чека за покупку, - сообщает в понедельник, 29 января, областная прокуратура.

Деньги калужанка потратила на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.

Продавцу грозит до двух лет лишения свободы.