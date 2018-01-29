Угонщики решили замаскировать «шестёрку», но краски не хватило

Жителей Тарусы обвиняют в краже машины. Про версии следствия, сначала молодые люди залезли в «Оку», припаркованную в одном из дворов. Повредив замок зажигания, соединив провода, они попытались завести автомобиль. Но оказалось, что в машине нет аккумулятора.

На этом друзья не успокоились. Один из них обратил внимание на «шестёрку», припаркованную в другом дворе. Ему удалось угнать машину.

- Покатавшись на чужой машине, предварительно сняв с неё регистрационные номера, друзья оставили транспортное средство в безлюдном месте, - сообщает в понедельник, 29 января, пресс-служба УМВД по Калужской области.

На следующий день молодые люди купили баллон краски и решили перекрасить автомобиль, но краски хватило только на половину кузова. Разъезжая на разноцветной машине по ближайшим окрестностям, они привлекли внимание полицейских. Стражи порядка как раз занимались поисками «шестёрки».

- При виде полицейских, молодые люди бросили машину и разбежались по домам, где и были задержаны оперативниками, - добавляют в пресс-службе.

Похищенная машина возвращена законному владельцу, а материалы уголовного дела направлены в суд.