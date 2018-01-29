Мужчина украл больше 3 тысяч литров топлива

У одной из компаний в Калужской области украли 3660 литров дизельного топлива. Ущерб оценили в 133 000 рублей, сообщили в понедельник, 29 января, в областном управлении полиции.

- По нашей версии, 26-летний водитель предприятия, используя топливную карту, предлагал клиентам АЗС приобрести у него топливо по более низкой цене, - рассказали в УМВД. - При этом при осуществлении сделок мужчина для конспирации использовал медицинскую маску.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет колонии.