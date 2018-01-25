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В Калуге нашли рабочего с простреленной головой

25.01.2018 14:13 7 3501 Елена Французова
В Калуге нашли рабочего с простреленной головой

В одном из частных домов Калуги в тяжелом состоянии обнаружен 23-летний гражданин Казахстана. У мужчины огнестрельное ранение левого виска. Он был госпитализирован.

- В больнице ему произведена операция, в ходе которой из головы извлечена резиновая пуля от травматического пистолета, - сообщает в четверг, 25 января, калужское региональное управление Следственного комитета. - В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Следователь, осмотрев место происшествия, изъял травматический пистолет и гильзу.

Пострадавший живёт в Калуге с июля 2017 года, семьи не имеет, работает на стройке.

Следователи проводят проверку.


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Тэги: криминал

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