Детского хирурга обвиняют в гибели младенца

29-летнего врача Калужской областной клинической детской больницы обвиняют в ненадлежащем оказании медицинской помощи. В результате скончался ребёнок.

Вечером 16 апреля 2015 года в больницу обратилась мать новорожденного мальчика с жалобами на образовавшийся у ребёнка гнойник. В течение двух часов малыш был прооперирован дежурным хирургом. После этого маленького пациента перевели в стационар хирургического отделения, где наутро его лечащим врачом назначен другой хирург.

- Этот доктор не осуществил надлежащее наблюдение ребенка, не назначил минимальные лабораторные исследования, которые необходимо было выполнить при поступлении на стационарное лечение, не изучил данные анализов, взятых утром 17 апреля, указывающие на наличие воспалительных изменений и анемии средней тяжести, - сообщает во вторник, 23 января, калужское региональное управление Следственного комитета.

Следователи утверждают, что лечение анемии проведено не было, врач не установил повторный дренаж в первые сутки после операции. Кроме того, доктор проигнорировал неоднократные просьбы матери осмотреть ребенка повторно в связи с признаками кровотечения и ухудшения состояния малыша, подчёркивают в СК.

18 апреля в 16:00 врач покинул свое рабочее место. Буквально за несколько часов состояние мальчика резко ухудшилось. Около 19:00 малыш был переведен в реанимацию, утром 19 апреля он скончался.

До произошедшего инцидента хирург проработал в больнице более 2 с половиной лет.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. Детскому хирургу грозит наказание в виде штрафа - от 100 до 500 тысяч рублей, или принудительных работ, либо лишения свободы на срок до 6 лет.