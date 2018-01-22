Иностранца задержали за секс с 15-летней девушкой

На днях в Жуковском районе задержан 25-летний гражданин Азербайджана, которого подозревают в половой связи с 15-летней девушкой.
Инцидент произошёл во время новогодних каникул. 8 января школьница не вернулась домой. Родители подали заявление в полицию. На следующий день девушку нашли в квартире подозреваемого.
- Подросток сообщила, что познакомилась с мужчиной около 1 месяца назад в социальных сетях, а 8 января по его предложению вступила с ним в половую связь, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Во время знакомства девушка сообщила «кавалеру» свой возраст, в свою очередь он «омолодил» себя на 5 лет.
Ранее уроженец Баку уже был судим за грабеж и недавно освободился из колонии. По новому уголовному делу ему грозит до 4 лет заключения.
|
Поездка на такси обошлась калужанину в 167 тысяч рублей 22.01.2018 15:53
Чиновница попалась на «мертвых душах» 19.01.2018 11:52
Голодный уголовник украл овцу 17.01.2018 14:20
Уголовник с осколком бутылки угрожал женщине-полицейскому 17.01.2018 09:06
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: