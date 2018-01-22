Иностранца задержали за секс с 15-летней девушкой

На днях в Жуковском районе задержан 25-летний гражданин Азербайджана, которого подозревают в половой связи с 15-летней девушкой.

Инцидент произошёл во время новогодних каникул. 8 января школьница не вернулась домой. Родители подали заявление в полицию. На следующий день девушку нашли в квартире подозреваемого.

- Подросток сообщила, что познакомилась с мужчиной около 1 месяца назад в социальных сетях, а 8 января по его предложению вступила с ним в половую связь, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Во время знакомства девушка сообщила «кавалеру» свой возраст, в свою очередь он «омолодил» себя на 5 лет.

Ранее уроженец Баку уже был судим за грабеж и недавно освободился из колонии. По новому уголовному делу ему грозит до 4 лет заключения.