Голодный уголовник украл овцу

На днях у жительницы Мосальского района пропала овца. Животное похитили, когда хозяйки не было дома.
Полицейские опросили соседей и смогли найти подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина.
- К моменту визита полицейских он успел забить и разделать овцу, - сообщает в среду, 17 января, пресс-служба УМВД по Калужской области.
Но полакомиться мясом ему так и не удалось. Туша животного изъята и возращена женщине.
Похититель овцы во всём признался. На момент расследования кражи с мужчины взята подписка о невыезде.
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