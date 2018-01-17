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Голодный уголовник украл овцу

17.01.2018 14:20 4 1236 Елена Французова
Голодный уголовник украл овцу

На днях у жительницы Мосальского района пропала овца. Животное похитили, когда хозяйки не было дома.

Полицейские опросили соседей и смогли найти подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина.

- К моменту визита полицейских он успел забить и разделать овцу, - сообщает в среду, 17 января, пресс-служба УМВД по Калужской области.

Но полакомиться мясом ему так и не удалось. Туша животного изъята и возращена женщине.

Похититель овцы во всём признался. На момент расследования кражи с мужчины взята подписка о невыезде.


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Тэги: криминал

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