Гендиректора судят за долги по зарплате

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов». Мужчину подозревают в невыплате заработной платы.

- По версии следствия, с марта 2017 года на протяжении полугода директор не выплачивал заработную плату работникам предприятия, задолжав десятки тысяч рублей, - рассказали в понедельник, 15 января, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Точное число пострадавших и размер задолженности перед каждым из них сейчас устанавливаются следствием.

В СК напоминают, что за невыплату заработной платы руководителя предприятий могут попасть в колонию на три года.