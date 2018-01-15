Гендиректора судят за долги по зарплате

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов». Мужчину подозревают в невыплате заработной платы.
- По версии следствия, с марта 2017 года на протяжении полугода директор не выплачивал заработную плату работникам предприятия, задолжав десятки тысяч рублей, - рассказали в понедельник, 15 января, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Точное число пострадавших и размер задолженности перед каждым из них сейчас устанавливаются следствием.
В СК напоминают, что за невыплату заработной платы руководителя предприятий могут попасть в колонию на три года.
|
Резня на Правом берегу: задержан подозреваемый 14.01.2018 09:04
Перепалка в Интернете закончилась убийством 11.01.2018 10:33
Квартиру калужского сенатора обокрали 11.01.2018 09:45
17-летнего подростка подожгли на занятии в техникуме 10.01.2018 16:19
Подозреваемого в убийстве обнаружили в Москве 10.01.2018 16:01
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: