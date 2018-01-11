Квартиру калужского сенатора обокрали

В петербургском Сестрорецке незваный гость наведался в квартиру представителя в Совете Федерации от Законодательного собрания Калужской области Алексея Александрова. Как сообщает сайт «Фонтанка», разгуляться по двухуровневым апартаментам преступник не успел, но без добычи не ушёл.
- В начале восьмого вечера 9 января в квартире дома 12 по улице Токарева сработала сигнализация, - отмечает издание. - Через девять минут на месте была группа задержания вневедомственной охраны, но их встретило только открытое окно на втором этаже. Вместо собственника Алексея Александрова инвентаризацию с сотрудниками правоохранительных органов проводил его представитель. Следы гостя были с первого взгляда заметны на втором этаже. Там же опустела стена. Картина, которую домушник прихватил перед бегством, исторической ценности не имеет, но разыскивают её по уголовному делу о краже.
Предполагается, что её новым хозяином стал одетый в красный пуховик мужчина южной национальности. По версии следствия, он отжал стеклопакет, влез в квартиру, а потом уехал с места преступления на темном Opel Meriva.
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