17-летнего подростка подожгли на занятии в техникуме

17-летний подросток получил ожоги 1 степени во время занятия в техникуме в Перемышле.

- Один из учащихся, пользуясь отсутствием преподавателя, поднес к голове сидящего впереди него однокурсника горящую зажигалку, - сообщает во вторник, 9 января, областная прокуратура.

Руководитель техникума оштрафован на 10 тысяч рублей. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. А на 17-летнего поджигателя завели уголовное дело.