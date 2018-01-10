Главная > Новости > Криминал

17-летнего подростка подожгли на занятии в техникуме

10.01.2018 16:19 10 5487 Елена Французова
17-летнего подростка подожгли на занятии в техникуме

17-летний подросток получил ожоги 1 степени во время занятия в техникуме в Перемышле.

- Один из учащихся, пользуясь отсутствием преподавателя, поднес к голове сидящего впереди него однокурсника горящую зажигалку, - сообщает во вторник, 9 января, областная прокуратура.

Руководитель техникума оштрафован на 10 тысяч рублей. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. А на 17-летнего поджигателя завели уголовное дело.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Подозреваемого в убийстве обнаружили в Москве 10.01.2018 16:01

В новогоднюю ночь мать ударила ножом 15-летнего сына 10.01.2018 12:13

Женщина из ревности убила соседку 10.01.2018 10:50

В пьяном угаре мужчина убил приятеля на улице Степана Разина 09.01.2018 16:09

Инспектор ДПС пойдёт под суд за взятку 09.01.2018 14:20

10.01.2018 18:25 472 5
10.01.2018 06:47 2105 9
09.01.2018 19:04 828 4
Все народные новости →

Комментарии читателей: 10 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 11 января, 10:30
«Новогодняя елка в Доме Гончаровых»
п. Полотняный Завод, музей
сб 13 января, 13:00
"Коляда-маляда", русский инструментальный ансамбль "Каприс"
Филармония
сб 13 января, 16:00
Новогодние мероприятия в детском тайм-кафе
"В облаках" детское тайм-кафе

Для детей

сб 13 января, 13:00
"Коляда-маляда", русский инструментальный ансамбль "Каприс"
Филармония
сб 13 января, 15:00
Праздничная игровая программа «Мы встречаем Новый год!»
Калуга
сб 13 января, 16:00
Новогодние мероприятия в детском тайм-кафе
"В облаках" детское тайм-кафе
пн 15 января, 11:00
Неделя профориентации «Сделай свой выбор»
Городская библиотека им. в. Маяковского, филиал № 1

Концерты

пт 12 января, 18:00
Праздничный концерт «Метелица - 2018»
Калуга
сб 13 января, 18:00
Вечер отдыха «Не желает Старый год уходить за поворот!»
Калуга
пт 12 января, 19:00
Гала-концерт исполнителей русского романса
Дом музыки
сб 13 января, 21:00
Pale Crow
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Величайший шоумен
День мертвецов: Злая кровь
Фердинанд
Три богатыря и принцесса Египта
Новости компаний

Благоустраивать город легче с МегаФоном

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области «Год без забот»

В подразделениях филиала «Калугаэнерго» состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню энергетика

Забудь о боли! Новогодняя акция в Центре доктора Бубновского

Опросы
На ваш взгляд, надо ли нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или отказаться? 
 
Должны участвовать и доказать, что мы все равно лучшие
 681
Нет, если и выступать, то только под флагом своей страны
 880
Другое, напишу в комментариях
 41
Всего проголосовало: 1602
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Человеческое - Бетонный таз

drughunter 12 дек 2017 08:32

Новости партнеров

От выбора сантехники зависит уровень комфорта жизни человека

Обзор ЖК «Мир Митино» от застройщика ООО «Рождествено»

В Калуге наиболее востребованными оказались менеджеры

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.