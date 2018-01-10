17-летнего подростка подожгли на занятии в техникуме

17-летний подросток получил ожоги 1 степени во время занятия в техникуме в Перемышле.
- Один из учащихся, пользуясь отсутствием преподавателя, поднес к голове сидящего впереди него однокурсника горящую зажигалку, - сообщает во вторник, 9 января, областная прокуратура.
Руководитель техникума оштрафован на 10 тысяч рублей. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. А на 17-летнего поджигателя завели уголовное дело.
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