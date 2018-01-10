В новогоднюю ночь мать ударила ножом 15-летнего сына

30-летнюю жительницу Малоярославца подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему сыну.
По версии следствия, в ночь на 1 января женщина находилась у себя в общежитии вместе с 7-летней дочерью. Когда ее 15-летний сын пришел с прогулки пьяным, она с ним поругалась.
- Между матерью и сыном произошел конфликт и драка, в ходе которой женщина нанесла сыну удар ножом в область груди, - сообщает 10 января калужское региональное управление Следственного комитета. - Подросток был госпитализирован. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Оказалось, что семья состояла на учете как неблагополучная, подросток ранее уходил из дома. Сейчас оба ребенка из семьи изъяты. Мать не работает, живёт на социальное пособие.
Расследование уголовного дела продолжается.
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