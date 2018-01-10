Женщина из ревности убила соседку

В Козельском районе следователи нашли подозреваемую в убийстве 75-летней женщины. Тело пенсионерки с множественными ножевыми ранениями обнаружили 21 декабря в деревне Каменка.

- На месте происшествия находилась 44-летняя соседка погибшей, которая сообщила, что знает убийцу и указала на племянника покойной, - рассказали 10 января в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Однако проведенными следственными действиями установить причастность племянника не удалось.

Из дома пенсионерки при этом пропала банковская карта. И ночью кто-то снял со счёта 2500 рублей. Запись с камеры видеонаблюдения банка показала, что деньги снимала как раз соседка погибшей.

- На этот раз в ходе допроса женщина пояснила, что является только свидетелем убийства, а само преступление совершил ее супруг, - пояснили в СК. - К тому времени в распоряжение следователя поступили первые результаты экспертизы, которая показала, что в подногтевом содержимом покойной содержится эпителий женского происхождения, а значит к совершению убийства, вероятнее всего, причастна женщина. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о совершении преступления мужем предприимчивой соседки, добыто не было.

44-летней женщине предъявили обвинения в убийстве, и в ходе допроса она созналась в преступлении. По ее новой версии, она ревновала пожилую соседку к своему супругу.

Расследование сейчас продолжается.