В пьяном угаре мужчина убил приятеля на улице Степана Разина

В пятницу, 5 января, на пост патрульной службы на площади Победы в Калуге пришёл 56-летний мужчина. Он сообщил, что обнаружил у себя в квартире на улице Степана Разина мёртвого знакомого. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По версии следствия, 4 января погибший вместе с хозяином квартиры выпивал.

- Между мужчинами произошел конфликт, причину которого подозреваемый не вспомнил, - сообщает во вторник, 9 января, калужское региональное управление Следственного комитета. - В ходе конфликта хозяин квартиры нанес два удара бутылкой по голове гостю, а затем, когда тот упал, его избил и лег спать.

Наутро в квартиру пришла сожительница подозреваемого, которая и обнаружила тело 45-летнего мужчины. Женщина потребовала сообщить об этом в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключён под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.