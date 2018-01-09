После ужина с соседом на калужанку завели уголовное дело

В Калуге на днях возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины.

- 48-летний мужчина пригласил к себе в гости 28-летную соседку, - рассказали во вторник, 9 января, в УМВД по Калужской области. - После романтического ужина между соседями произошел конфликт. В ходе внезапно возникших неприязненных отношений молодая женщина нанесла мужчине два ножевых ранения в область мягких тканей тазобедренного сустава и правой кисти, а затем вернулась домой.

Калужанке грозит до двух лет колонии.