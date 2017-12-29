Многодетную мать осудили за мошенничество с маткапиталом

42-летняя многодетная мать признана виновной в мошенничестве при распоряжении материнским капиталом.
- Женщина заключила сделку по купле-продаже земельного участка и жилого дома стоимостью 20 тысяч рублей, - сообщила в пятницу, 29 декабря, прокуратура Калужской области. - При этом в договоре она указала стоимость покупки равную размеру средств материнского капитала.
В итоге Пенсионный Фонд России перечислены на счет продавца 433 тысячи рублей.
- В свою очередь продавец, не будучи осведомленным о реальных намерениях женщины, возвратил ей 413 тысяч рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению, - добавляет прокуратура.
Дом, который купила женщина, оказался непригодным для проживания. Суд приговорил многодетную мать к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.
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