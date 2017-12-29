Иностранец украл вилки, ложки и ножи

24-летнего иностранца обвиняют в краже в крупном размере.
Мужчина, взломав замок, проник на склад в Обнинске, рассказали в пятницу, 29 декабря, в УМВД по Калужской области. Он похитил кухонную утварь - ложки, вилки, ножи и тарелки, упакованные в коробки, а также колеса от автомобиля, синтезатор, кондиционер, телефон. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.
Часть похищенного имущества была изъята полицейскими и возвращена владельцам.
- Добытые незаконным способом трофеи злоумышленник прятал у своих друзей, - сообщает полиция.
Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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