Иностранец украл вилки, ложки и ножи

24-летнего иностранца обвиняют в краже в крупном размере.

Мужчина, взломав замок, проник на склад в Обнинске, рассказали в пятницу, 29 декабря, в УМВД по Калужской области. Он похитил кухонную утварь - ложки, вилки, ножи и тарелки, упакованные в коробки, а также колеса от автомобиля, синтезатор, кондиционер, телефон. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Часть похищенного имущества была изъята полицейскими и возвращена владельцам.

- Добытые незаконным способом трофеи злоумышленник прятал у своих друзей, - сообщает полиция.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.