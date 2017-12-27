Телефонного террориста отправили в колонию

Суд на днях вынес приговор жителю Людиново, который в мае 2017 года напился и сообщил в полицию о якобы готовящемся взрыве на плотине.
- Телефонный звонок он совершил с использованием сим-карты, которой он завладел после похищения мобильного телефона, - рассказали в среду, 27 декабря, в прокуратуре Калужской области. - Ему было предъявлено обвинение еще и в краже чужого имущества.
Мужчина приговорен к 1 году и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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