Телефонного террориста отправили в колонию

Суд на днях вынес приговор жителю Людиново, который в мае 2017 года напился и сообщил в полицию о якобы готовящемся взрыве на плотине.

- Телефонный звонок он совершил с использованием сим-карты, которой он завладел после похищения мобильного телефона, - рассказали в среду, 27 декабря, в прокуратуре Калужской области. - Ему было предъявлено обвинение еще и в краже чужого имущества.

Мужчина приговорен к 1 году и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.