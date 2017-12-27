Афера на 1,5 миллиарда: гендиректора водочной компании судят в Калужской области

Бывшего гендиректора одной из ликеро-водочных компаний, производство которой расположено в Обнинске, обвиняют в использовании заведомо подложного документа и уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.
С октября 2014 года по март 2015 года руководитель предприятия включал в налоговые декларации и другие бухгалтерские документы сведения, умышленно занижающие сумму налога, сообщает в среду, 27 декабря, прокуратура Калужской области.
Таким способом ему удалось уклониться от уплаты акциза и налога на добавленную стоимость на общую сумму, превышающую 550 миллионов рублей, утверждает следствие.
- Кроме того, с июля по октябрь 2014 года он предоставил в налоговый орган ряд подложных документов – банковские гарантии, якобы выданные банком, в результате чего предприятие было освобождено от уплаты авансовых платежей акциза на общую сумму 985 миллионов рублей, - говорят в прокуратуре.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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