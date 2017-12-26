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34-летняя жертва домашнего насилия зарезала мужчину

26.12.2017 17:32 0 427 Дмитрий Ивьев
34-летняя жертва домашнего насилия зарезала мужчину

В субботу, 23 декабря, убийство произошло в Жукове. Подозреваемой по делу проходит 34-летняя женщина.

- В ходе конфликта с 32-летним сожителем она ударом ножа в спину совершила его убийство, - рассказали 26 декабря в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По предварительной информации, погибший ранее неоднократно подвергал сожительницу избиению и в день убийства сам инициировал конфликт.

Подозреваемая дала признательные показания, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Женщина воспитывает двоих маленьких детей.


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Тэги: криминал

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