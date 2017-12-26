34-летняя жертва домашнего насилия зарезала мужчину

В субботу, 23 декабря, убийство произошло в Жукове. Подозреваемой по делу проходит 34-летняя женщина.
- В ходе конфликта с 32-летним сожителем она ударом ножа в спину совершила его убийство, - рассказали 26 декабря в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По предварительной информации, погибший ранее неоднократно подвергал сожительницу избиению и в день убийства сам инициировал конфликт.
Подозреваемая дала признательные показания, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Женщина воспитывает двоих маленьких детей.
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