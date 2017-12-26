Иностранцам за сбыт наркотиков дали 26 лет на двоих

26-летний и 23-летний граждане Узбекистана осуждены за три попытки сбыть наркотики в Калужской области.
В 2015 году они переехали из Украины в Калугу. Вместе снимали квартиру. Постоянно нигде не работали.
- Мужчины вступили в организованную преступную группу, осуществлявшую незаконный сбыт наркотиков в Калуге бесконтактным тайниковым способом, - сообщает во вторник, 26 декабря, областная прокуратура.
Один из них вовлекал в состав преступной группы новых лиц, а также хранил наркотики на съёмной квартире. Другой иностранец делал закладки и передавал данные об их месте третьему человеку, который непосредственно связывался с покупателями.
Руководитель преступный группы пока не найден.
Суд приговорил одного из иностранцев к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго - к 9 годам колонии строгого режима.
Осужденные посчитали наказание чрезмерно суровым и обжаловали его. Однако судебная коллегия оставила приговор без изменения.
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