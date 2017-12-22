Женщина посмотрела хоккей и умерла: задержан её любовник

52-летнего жителя Малоярославца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в результате которого умерла женщина.
По версии следствия, в период с 13 по 17 декабря, точная дата устанавливается, мужчина поссорился со своей сожительницей. Женщина без разрешения взяла 5 тысяч рублей, которые тот заработал.
- Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил сожительницу по голове кулаком, - сообщает в пятницу, 22 декабря, калужское региональное управление Следственного комитета.
В итоге женщина деньги вернула.
Вечером 16 декабря они посмотрели матч по хоккею, утверждает задержанный. В этот день Россия обыграла Канаду. После этого пара легла спать.
Как говорит подозреваемый, он проснулся и обнаружил женщину на полу мёртвой.
- Она скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы, - добавляют в СК.
Мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
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